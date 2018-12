Breekt Waasland-Beveren dubbel clubrecord? 27 december 2018

12 op 12. Nooit eerder behaalde Waasland-Beveren vier zeges op een rij sinds het in 2012 promoveerde naar eerste klasse. Vorig weekend werd het clubrecord van 9 op 9 geëvenaard, vanavond kan dat gebroken worden mits winst op Anderlecht. Die eventuele driepunter zou dubbele clubgeschiedenis zijn, want nooit eerder wonnen de Waaslanders in het Astridpark. Enkel vorig seizoen behaalde geel-blauw er een puntje (2-2, goals Teodorczyk, Saief, Ampomah, Thelin), de overige vijf confrontaties verloor het. (MVS)

