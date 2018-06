Breekt student vanavond het vijf jaar oude ‘Blokken’-record? “Ik loop de muren op van de stress” Jacob De Bruyne

08 juni 2018

05u00 0 De Krant Doet hij het of doet hij het niet? Het is de vraag die de kijkers van 'Blokken' nu al een week bezighoudt. Huisarts in opleiding Ewout Leys kan vanavond alleen recordhouder worden met elf overwinningen in Vlaanderens populairste quizhalfuurtje. "Soms leek er wel een hogere macht mee gemoeid."

Vijf jaar staat het oude 'Blokken'-record intussen op de tabellen. In 2013 moest doctoraatsstudente Saar Van Bossuyt in het finalespel van haar elfde aflevering het woord uiteindelijk schuldig blijven. Als Ewout er vanavond in slaagt de voorronde te winnen én het achtletterwoord te raden in de finale, wordt de 25-jarige West-Vlaming met twaalf deelnames alleen recordhouder. "Ik loop de muren op van de stress", blikt de huisarts in opleiding vooruit. "Ik heb amper geslapen en om mijn gedachten te verzetten, ben ik dan maar op de fiets gesprongen en ben ik een rondje gaan joggen."

La Rocca

Redenen tot ongerustheid lijken er nochtans niet te zijn, Ewout raast als een torpedo door het spel. "Vergis je niet, in de afgelopen tien afleveringen ben ik een paar keer goed weggekomen. In zeker vier afleveringen kwam het op de laatste vraag aan om door te stoten naar de finale. Ik herinner me een vraag over de Lierse discotheek La Rocca, waarbij de naam me opeens te binnen schoot. Ik ben niet bijgelovig, maar het leek wel of er toen een hogere macht mee gemoeid was."

Met het finalespel heeft de jonge huisarts met een groepspraktijk in Hooglede dan weer minder moeite. Vaak had Ewout aan één letter genoeg om het achtletterwoord te raden. "Maar ik heb ze niet allemaal uit het hoofd geleerd hoor (lacht). Gewoon blijven quizzen en niet panikeren, dan leg je de verbanden vanzelf."

Naar WK

Ook voor de vragen bereidde de Gentse ex-student zich niet speciaal voor. "Ik wil niet denigrerend doen, maar de moeilijkheid van 'Blokken' zit niet in de vragen. Het zit hem vooral in het spelen tegen je opponent en de vingervlugheid. Wat ik wel doe, is me voorbereiden in de auto naar de studio in Vilvoorde. Mijn vrienden lichten me dan in over nieuws uit 'de boekskes'. Daardoor wist ik bijvoorbeeld dat de laatste zoon van William en Kate Louis heette."

Hier en daar klinkt kritiek omdat Ewout niet sportief zou spelen. "Het klopt wel dat ik een erg competitieve speler ben", beaamt hij. "Maar de blokjes strategisch plaatsen, vormt onderdeel van het spel. Ik vind het zelf niet aangenaam om het spel zo smerig te moeten spelen, maar 'Blokken' is geen liefdadigheid hè."

Sinds de nieuwe formule - waarin je meer dan drie keer kan deelnemen - in voege is, kan Ewout de eerste speler worden die twaalf keer deelneemt aan de quiz. "Ik zou enorm trots zijn als dat zou gebeuren, maar ik ben benieuwd hoe het me zal vergaan. Vanaf aflevering zes kalmeerde ik wat, maar voordien was het telkens met trillende handen." Wat er ook gebeurt, de student neemt al zeker 10.000 euro mee naar Roeselare. "Dat ga ik gewoon braaf aan de kant zetten. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, verdien ik nog niet het grote geld. Al vertrek ik over een paar weken wel met een paar vrienden op vakantie naar Rusland om de Rode Duivels te zien spelen. Dat reisje zal nu een lichte upgrade krijgen." (lacht)