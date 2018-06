Breekt geneeskundestudent Ewout het 'Blokken'-record? 07 juni 2018

De 'Blokken'-fans zitten al enkele dagen op het puntje van hun stoel. De 25-jarige Ewout (foto), huisarts in opleiding, is aan een indrukwekkende zegereeks bezig. Als hij tot en met morgen in de quizarena van Ben Crabbé kan standhouden én in die aflevering ook het finalewoord achterhaalt, dan verbetert hij het vijf jaar oude 'Blokken'-record van Saar Bossuyt. In september 2013 slaagde zij erin om liefst 11 afleveringen af te dwingen. Ze strandde toen ze het achtletterwoord 'buikdans' niet vond. Dat finalespel lijkt Ewout op het lijf geschreven. Tot nu toe had hij meestal aan de tip en één letter genoeg om het woord te vinden. En met zijn negende deelname vanavond zet hij de sterkste zegereeks van het huidige seizoen neer - goed voor een plaatsje in de top tien van strafste kandidaten. (DBJ)

