Bredere kijk 22 februari 2019

Als inwoner van Wallonië moet ik de Opinie van Jan Segers toch nuanceren. Een belangrijke groep Walen, meestal zelfstandigen of ambtenaren die een bredere kijk op het land hebben, zien Theo Francken best wel zitten in het besef dat hen een echte tegenhanger van de N-VA ontbreekt. Want militant Waals links dat de regio wil afschermen van het Noorden door slecht (taal)onderwijs, infiltratie van de media en import of bestendiging van hun privéproletariaat, is niet de partij van alle Walen. En het gedrag van burgemeester Targnion vindt hier allesbehalve unanieme bijval. Maar de extreemlinkse rode as van Maas en Samber is natuurlijk nog zeer invloedrijk.

René Lenaerts, Ortho

