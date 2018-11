Brech: "Nicky Verstappen niet gedood en niet misbruikt" 12 november 2018

00u00 0

Jos Brech, de Nederlandse verdachte van de moord op de 11-jarige Nicky Verstappen, ontkent elke betrokkenheid bij de verdwijning en de dood van de jongen, ondertussen 20 jaar geleden. "Het standpunt van mijn cliënt is: ik heb hem niet gedood, niet seksueel misbruikt en niet ontvoerd", zegt Brechs advocaat Gerald Roethof. Over hoe het DNA van Brech dan op de onderbroek van Verstappen terechtkwam, wou Roethof niets kwijt. "Voorlopig kan ik niets meer zeggen. Een inhoudelijke verklaring komt wanneer de tijd rijp is." In september werd al duidelijk dat Brech geen bekentenis had afgelegd over de moord op Verstappen. Wanneer het tot een proces kan komen, is voorlopig niet duidelijk. (KSN)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN