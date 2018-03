Brecel uitgeschakeld in Roemenië 16 maart 2018

Minder nieuws over Luca Brecel (23). De Limburger heeft zich in Boekarest niet voor de kwartfinales van de eerste editie van de Romanian Snooker Masters kunnen plaatsen. Hij verloor in de eerste ronde met 4-0 van Judd Trump. Voor Brecels plaats op de wereldranglijst heeft de nederlaag geen gevolgen. De Romanian Masters is geen rankingtoernooi.