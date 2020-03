Exclusief voor abonnees Brecel stunt tegen Doherty, maar verliest tegen Wilson SNOOKER 14 maart 2020

00u00 0

In Gibraltar is zowaar nog een snookertoernooi van start gegaan - het maximaal aantal toegelaten fans in de zaal ligt wel op honderd. Met Luca Brecel en Sybren Sokolowski stonden er ook twee landgenoten op de tabellen. Brecel was in zijn eerste ronde gistermiddag te sterk voor de Ierse ex-wereldkampioen Ken Doherty (4-3). Brecel maakte de wedstrijd af met een century (een break van 110). In de tweede ronde won hij ook van Chris Wakelin (4-1), maar daarna bleek Kyren Wilson te sterk (4-0). Sokolowski neemt het op tegen nummer twaalf van de wereld, Barry Hawkins. (FDZ)