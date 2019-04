Exclusief voor abonnees Brecel strandt in halve finale China Open 08 april 2019

00u00 0

Luca Brecel (WS-14) is er in Peking niet in geslaagd zich voor de finale van de China Open te plaatsen. De 24-jarige Limburger moest in de halve finales met 10-7 de duimen leggen voor de Australiër Neil Robertson (WS-7). Brecel nam in de eerste sessie een 1-3- en 2-4-voorsprong, maar moest toch met een 5-4-achterstand gaan rusten. In de avondsessie won hij de eerste twee frames, daarna nam Robertson weer het voortouw. Brecel hield nog gelijke tred tot 7-7. In een wedstrijd van een hoog niveau won Robertson vervolgens drie frames op rij voor de winst. In de finale klopte Robertson Jack Lisowski (WS-15) met 11-4.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen