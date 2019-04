Exclusief voor abonnees Brecel naar halve finales China Open 06 april 2019

Snooker

Luca Brecel kwalificeerde zich gisteren met knap snooker voor de halve finales op de China Open, een toernooi gedoteerd met 1,17 miljoen euro. In Peking zette de 24-jarige Limburger in de kwartfinale de Schot Alan McManus (WS 60) met 6-1 opzij na onder meer drie centuries. In de halve finale wacht de Australiër Neil Robertson (WS-7), de wereldkampioen van 2010. Met zijn prestaties is Brecel nu zeker van zijn plaats op de hoofdtabel van het WK snooker dat op 20 april in The Crucible in Sheffield begint. (VH)

