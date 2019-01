Brecel mist halve finale na thriller SNOOKER 18 januari 2019

Wat een thriller voor Luca Brecel: op de prestigieuze snooker-Masters speelde de 23-jarige Belg een sterke wedstrijd tegen de 31-jarige Chinees Ding Junhui (WS8), maar strandde in het beslissende elfde frame. Brecel verspeelde een unieke winstkans door in een gunstige uitgangspositie een makkelijke pot te missen. Ding trok daarna vlekkeloos het laken naar zich toe. Brecel mist zo een mooie affiche tegen zevenvoudig Masters-winnaar Ronnie O'Sullivan in de halve finale. "Het was een zware wedstrijd", aldus Brecel: "Jammer dat ik ze niet over de streep kon trekken. Ik had veel kansen, die misser in het laatste frame breekt me zuur op. Normaal ben ik goed onder druk in 'deciders'. Hopelijk lukt het de volgende keer." (BF)

