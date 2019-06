Exclusief voor abonnees Brecel en Mertens naar kwartfinale op World Cup in China 28 juni 2019

Vierde wedstrijd, vierde zege voor Luca Brecel en Ben Mertens op de World Cup in het Chinese Wuxi. Cyprus moest er met 4-1 aan geloven. De kwartfinale is daarmee een feit voor het jonge Belgische duo, dat alvast 35.000 euro mag verdelen op dit WK voor teams. De 14-jarige Mertens, coming man binnen het Belgische snooker, verloor gisteren pas zijn eerste frame. De Oost-Vlaming, wereldkampioen bij de U16, was normaliter niet geselecteerd voor het evenement. Dat voorrecht is voorbehouden voor de Belgische kampioen bij de seniors. Door een scheuring binnen de nationale federatie ontstond er onenigheid over wie met Brecel naar China mocht afreizen. World Snooker, de internationale snookerbond, was het geruzie beu en duidde zelf Mertens aan. Geen slechte keuze, zo blijkt.

