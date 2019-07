Exclusief voor abonnees Brazilië wint 1ste in 12 jaar, Messi haalt uit na rode kaart COPA AMÉRICA 08 juli 2019

Volksfeest in Brazilië. De voetbalnatie heeft voor het eerst in twaalf jaar opnieuw de Copa América gewonnen. Het gastland klopte in de finale revelatie Peru met 3-1, dankzij goals van Everton, Gabriel Jesus en Richarlison. Toch was hét gespreksonderwerp in Zuid-Amerika de troostingsmatch tussen Argentinië en Peru. De Albiceleste pakte brons, maar aanvoerder Lionel Messi weigerde tijdens de huldiging om zijn medaille op te halen. Begrijpelijk. Net voor rust kreeg het nummer tien een discutabele rode kaart - nog maar de tweede uit zijn carrière - na een opstootje met Gary Mendel. Na afloop haalde Messi, die ook na het duel tegen Brazilië al schoot op de arbitrage, keihard uit naar de wedstrijdleiding. "We verlaten dit toernooi met het gevoel dat we gewoon niet in de finale mochten komen. Ik heb het al eerder gezegd: er is een boel corruptie binnen de scheidsrechterswereld." Mogelijk moet de Argentijn een zware schorsing vrezen voor zijn uithaal. De Zuid-Amerikaanse voetbalbond noemde de woorden van Messi onaanvaarbaar. "Maar of ik een straf vrees? De waarheid moet gezegd worden." (VDVJ)

