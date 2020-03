Exclusief voor abonnees Brazilië wil Neymar op Spelen 04 maart 2020

De Braziliaanse voetbalfederatie heeft contact opgenomen met PSG om Neymar vrij te geven voor de Olympische Spelen in Tokio. Neymar maakte vier jaar terug al deel uit van het nationale elftal dat in Rio voor het eerst de olympische titel greep. In het olympische voetbaltoernooi zijn er drie 'oudere' spelers toegelaten in een team dat voorts uit min 23-jarigen bestaat. Neymar gaf al te verstaan dat hij graag meedoet in Tokio. Eerst zou hij aantreden op de Copa América, die van 12 juni tot 12 juli loopt. De Spelen beginnen al tien dagen later. PSG vreest dan weer voor overbelasting. Bovendien drukte die andere vedette van PSG, Mbappé, ook al zijn interesse in de Spelen uit. Hij zit in de (ruime) Franse preselectie. (VH)

