Brazilië kampioen als we statistieken mogen geloven 30 juni 2018

De statistieken kiezen de kant van Brazilië. Het bekende sportdatabedrijf Gracenote voerde één miljoen simulaties uit van de knockout-fase op het WK. Het geschetste scenario is dat de Seleção langs Mexico, België en Frankrijk naar de finale gaat. Daarin heeft het 62% kans om Spanje - de favoriet in de andere tabelhelft - te kloppen. In totaal tellen de Brazilianen 25% kans op de wereldtitel. Daarna volgt Spanje met 13%. België, Engeland en Frankrijk hebben alle drie 7% kans. Nog dit: Gracenote voorspelde 13 van de 16 achtste finalisten juist. (VDVJ)

HLN