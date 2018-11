Brazilië-België op 900 meter hoogte Kwalificatieronde 2019 22 november 2018

00u00 0

In de nieuwe versie van de Davis Cup moet België op 1 en 2 februari naar Uberlandia, een middelgrote stad in het binnenland van Brazilië, om op een indoor gravelbaan de Brazilianen partij geven en zich te kwalificeren voor de eindfase die eind november in Madrid zal plaatsvinden. Geen sinecure. In de Genasio Presidente Tancredo Neves kan 8.000 man binnen, Uberlandia ligt op 900 meter hoogte en de stad is moeilijk bereikbaar. Vanuit België kan de reis gemakkelijk meer dan 20 uur duren. Daarom is het nog maar de vraag of David Goffin, in de week vlak na de Australian Open, de verplaatsing zal maken. Ook blijft het afwachten hoe Steve Darcis de eerste weken van zijn comeback verteert - de 34-jarige Luikenaar speelde een heel jaar niet om zijn elleboogblessure te laten genezen. Zonder één van die twee speerpunten wordt het zonder meer een moeilijk verhaal, daar in Uberlandia. (FDW)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Uberlandia

België

sportdiscipline

tennis

sport