Brazilië al wereldkampioen ... blindenvoetbal

Terwijl de Braziliaanse voetballers de jacht op hun zesde wereldtitel begonnen met een stroef gelijkspel tegen Zwitserland (1-1), werd het blindenteam uit het Zuid-Amerikaanse land alvast wereldkampioen. Brazilië versloeg Argentinië in de finale van het WK voor blinden in Madrid met 2-0. Aan het wereldkampioenschap in de Spaanse hoofdstad deden zestien landen mee. De wedstrijden worden gespeeld op een klein kunstgrasveld, met teams van vijf spelers die visueel beperkt zijn. Alleen de keeper is niet blind. De spelers dragen ook allemaal een donkere bril over hun gezicht, zodat iedereen even weinig ziet. In de bal zit een belletje. De toeschouwers langs het veld mogen alleen juichen bij een doelpunt, verder moeten ze zo stil mogelijk zijn. Brazilië rekende in de halve finale met 1-0 af met China, Argentinië versloeg Rusland met dezelfde cijfers. De Chinezen pakten het brons door de Russen met 2-1 te kloppen. Nederland was net als op het WK in Rusland niet van de partij op het WK voor blinden. (KDZ)

