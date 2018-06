Brazilianen moeilijk in slaap door korte zomernachten 22 juni 2018

De Braziliaanse voetballers ondervinden last van hun bioritme in Rusland. Zo is het 's nachts in de zomer slechts kort donker, en komt de zon vroeg weer op. "Wij zijn zoiets niet gewend", zei verdediger Thiago Silva. "Woensdag kwamen we pas laat op onze bestemming en om 1u30 's ochtends begon het al weer op te klaren. De spelers zijn verzocht om 's nachts niet te veel afleiding te hebben. Silva: "We kregen de raad onze iPads en smartphones uit te schakelen om te slapen. Ook mogen we niet te laat telefoneren met onze familie in Brazilië." (BF)