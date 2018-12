Braziliaanser dan de Brazilianen 8 EDEN HAZARD 28 december 2018

In het jaar dat Messi en Ronaldo voor het eerst wat van hun pluimen lieten, stak Eden Hazard (27) een heel boeket in zijn gat. Eindelijk werd hij de voetballer die iedereen - hijzelf incluis - al jaren in hem zag: niet alleen een briljante speelvogel en virtuoze technicus, maar ook een efficiënte killer en een sluwe vechter. Hij was dé man naar wie op het WK werd uitgekeken. Die rol maakte hij niet helemáál waar - net als de andere Rode Duivels bleef hij steken toen het er écht toe deed, in de halve finale tegen Frankrijk - maar voordien had hij wel geflitst als een fotograaf aan de rode loper van de Oscar-uitreiking. Tegen Brazilië was hij de meest Braziliaanse van alle spelers op het veld. Tien dribbels deed hij, ze lukten alle tien, een record in de internationale statistieken. Ook bij Chelsea - tien goals en negen assists dit seizoen - blijft hij zichzelf en ons amuseren. (SVB)

