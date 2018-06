Braziliaanse verdediger voor Club? 22 juni 2018

Haalt Club transfer nummer zes uit Zuid-Amerika? Feit is dat op dit moment Luan Peres Petroni (23) in Brugge verblijft, een Braziliaanse centrale verdediger (1m84) die zijn laatste matchen speelde als huurling van Fluminense. Dat hij naar België is afgezakt, betekent uiteraard dat er (wederzijdse) interesse is, maar voor een transfer moeten er wel nog wat obstakels uit de weg worden geruimd. Petroni zou zo'n 500.000 euro moeten kosten. De interesse in Petroni betekent evenwel niet dat de piste van Marcos Senesi (21) van de baan is. De Argentijnse verdediger van San Lorenzo blijft een optie, al is hij wel een stuk duurder. Club zag al een miljoenenbod geweigerd. (WDK)