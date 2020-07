Exclusief voor abonnees Braziliaanse Santos betaalt Club... via Ajax 03 juli 2020

Club Brugge ziet het Braziliaanse Santos dan toch tegemoetkomen wat de huursom voor Luan Peres betreft. De Braziliaanse linksachter werd vorige zomer voor 18 maanden in eigen land gestald, alleen bleef de vergoeding achterwege. Club stapte naar de Wereldvoetbalbond FIFA om het bedrag alsnog te bekomen. De huursom van 250.000 euro liep inclusief boetes en intresten intussen op tot bijna 275.000 euro. Opvallend: Santos betaalt blauw-zwart indirect via Ajax, dat de 18-jarige Giovanni in ruil voor ongeveer 1 miljoen euro wegplukte bij Santos. Een deel van die transfersom gaat nu rechtstreeks naar Club. (TTV)