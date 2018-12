Braziliaanse rechtsachter voor Genk, De Norre next? 28 december 2018

Racing Genk maakt werk van versterking op de flanken. De concrete interesse in Casper De Norre (21) is niet nieuw, maar KRC heeft in Zweden ook een rechtsachter kunnen strikken. Het gaat om de 22-jarige Braziliaan Neto Borges. Hij staat momenteel nog onder contract bij het Zweedse Hammarby, maar zou voor een som tussen 2 en de 3 miljoen euro naar de Luminus Arena verhuizen. Genk heeft goede contacten met Hammarby. Het plukte bij de Zweedse club ook al Joseph Aidoo weg. Jesper Jansson (ex-Genk) heeft er de sportieve touwtjes in handen. Borges zou begin januari zijn medische testen afleggen om vervolgens mee op stage te vertrekken. Ook de komst van De Norre is nakend. Die transfer zit in een afrondende fase. Er is nog geen sluitend akkoord met STVV of de speler, maar de deal is wel al voor 90 procent beklonken. STVV zou ongeveer 3 miljoen opstrijken. (SJH/KDZ)

