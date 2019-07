Exclusief voor abonnees Braziliaanse president verdedigt kinderarbeid 08 juli 2019

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft kinderarbeid verdedigd. Daarbij verwees hij naar zijn eigen leven. "Ik werk al sinds ik 8 jaar ben en vandaag ben ik wie ik ben", klonk het. "Kijk, ik werkte op 9- of 10-jarige leeftijd op een boerderij en dat heeft me helemaal niet benadeeld. Als een kind van die leeftijd ergens werkt, zullen er verschillende mensen dat afschrijven als kinder- of dwangarbeid. Maar als een kind crack rookt, zal niemand iets zeggen", aldus de extreemrechtse president. "Werk geeft mannen en vrouwen eigenwaarde, de leeftijd doet er niet toe", verklaarde hij nog. "Dat is geen demagogie, dat is de waarheid." Wie jonger is dan 16 jaar, mag niet werken volgens de Braziliaanse wet, met uitzondering van leerjongens en -meisjes.

