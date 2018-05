Braziliaan Rossi in beeld bij Anderlecht 28 mei 2018

Anderlecht wil er naast Milic nog een centrale verdediger bij. Mbemba blijft de topprioriteit, maar volgens Portugese bronnen heeft paars-wit ook zijn oog laten vallen op de 27-jarige Braziliaan Raphael Rossi van Boavista. Paars-wit volgt al een tijdje de Portugese markt op de voet en is niet ontevreden over Sa die vorig jaar bij het Portugese Vitoria werd weggehaald. Rossi speelde een sterk seizoen bij Boavista, waar hij 30 van de 36 matchen in de basis stond. (MJR)