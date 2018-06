Brasschaat - Antwerp: 1-4 28 juni 2018

00u00 0

Antwerp won gisteravond erg stroef van tweedeprovincialer Brasschaat en vertrekt zaterdagochtend op tiendaagse stage naar het Duitse Harsewinkel-Marienfeld. Laszlo Bölöni mist nog heel wat puzzelstukjes in zijn selectie. Gisteren beschikte hij over 18 inzetbare spelers. Bölöni verwacht dat Antwerp snel met versterking komt. "De kern heeft meer kwaliteit dan die van exact een jaar geleden, maar het is nog niet voldoende. Wanneer ik versterking verwacht? Gisteren, of liever nog eergisteren (grijnst)." (SJH)