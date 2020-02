Exclusief voor abonnees Brandweer brieven 14 februari 2020

Ik ben 88 jaar en was 48 jaar (van 1949 tot 1991) bij de vrijwillige brandweer. Vanaf 1962 was ik officier en daarvan 18 jaar bevelhebber in Wetteren. Ik ben in zes landen geëerd geweest en ik ben de enige die twee keer (in 1988 en 1990) op 21 juli de brandweervlag van België in het defilé mocht dragen. Ik lag in 1953 mee aan de basis van de omvorming waardoor de ambulancediensten door de brandweer worden uitgevoerd. Maar nu moet ik met lede ogen toezien hoe het misloopt bij de brandweer. De vrijwillige brandweerlieden vormen de basis in ons land. Dat is altijd zo geweest en dat werkte. Nu zijn er steeds minder vrijwilligers. Er moeten al twee of drie korpsen opgeroepen worden voor een interventie, omdat er anders te weinig manschappen zijn. Reden: de scholing duurt veel te lang (meer dan een jaar) en de opleiding is bijna gelijk aan die voor beroepsbrandweermannen. Dat schrikt de kandidaten af. Wat kost het niet aan onze gemeenschap als je meer beroepsbrandweermannen moet betalen? Begrijp me niet verkeerd: een beroepsbrandweerman wordt terecht goed betaald, want het is een gevaarlijk beroep, maar het kan ook anders, door volop in te zetten op vrijwilligers.

Gustaaf Van den Berge, Wetteren

