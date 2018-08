Brandweerwagen ramt 9 auto's 06 augustus 2018

In Blankenberge zijn gisterenmiddag negen voertuigen zwaar beschadigd door een ongeval met een brandweerwagen. De pompwagen met 12.000 liter water aan boord was op weg naar een brand in Knokke toen hij begon te slingeren en kantelde. "Enkele wagens zijn door de crash volledig vernield", zegt politiewoordvoerder Philip Denoyette. "Door het ongeval hebben we de A. Ruzettelaan, een belangrijke toegangsweg van en naar Blankenberge, enkele uren moeten afsluiten in beide richtingen." Bij het ongeval raakte als bij wonder niemand gewond. De chauffeur van de pompwagen heeft het emotioneel wel zéér moeilijk. "Die man heeft al heel wat ervaring. We wachten het onderzoek af om te bekijken wat er is verkeerd gelopen", besluit brandweercommandant Marc De Langhe. De interventie in Knokke kwam niet in het gedrang. (MMB)

