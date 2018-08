Brandweermannen worden nu ook hondenvangers 24 augustus 2018

00u00 0

In 18 gemeenten rond Ieper en Veurne zullen brandweermannen vanaf 3 september ingezet worden als hondenvangers. Als eerste brandweerzone in Vlaanderen schuift de zoneraad van de brandweerzone Westhoek die taak in de schoenen van pompiers. "Een kwalijke tendens. De brandweer is toch geen meid van alle werk?", foetert vice-voorzitter van hulpverleningsvakbond VSOA Peter Vandenberk. "Wij zijn er ten dienste van de bevolking", klinkt het bij zonecommandant Robert Van Praet. "Je zou het als een complementaire aanvulling op onze bestaande taak van het redden van dieren kunnen zien. Een weggelopen hond is ook een dier in nood. Maar ik geef toe dat de meningen verdeeld zijn. Na een jaar volgt een evaluatie."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN