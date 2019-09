Exclusief voor abonnees Brandweermannen verijdelen moord 03 september 2019

Twee Gentse brandweermannen hebben het leven gered van een 34-jarige vrouw. Klinkt misschien niet zo ongewoon, maar het ging allesbehalve om een traditionele interventie: de vrouw dreigde, in een bosje vlak bij de kazerne, gewurgd te worden. De brandweermannen hoorden vrijdagavond een vreselijk geschreeuw en spurtten meteen naar buiten. Ze konden de agressor, die boven op de vrouw zat en haar keel dichtkneep, snel overmeesteren en in bedwang houden. Intussen dienden ze het bewusteloze slachtoffer de eerste zorgen toe. Ze werd naar het ziekenhuis afgevoerd, maar is intussen weer thuis. De dader - de 40-jarige ex-partner van de vrouw, met wie hij samen kinderen heeft - is aangehouden voor poging tot moord. De twee zouden ruzie gekregen hebben op de plek waar hij haar vervolgens probeerde om te brengen. De brandweer mag vanwege het lopende onderzoek geen commentaar geven. (VDS)

