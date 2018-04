Brandweermannen geven kat zuurstofmasker na brand Kristof Pieters

05 april 2018

00u00

Bron: eigen berichtgeving 224 De Krant Hulpdiensten hebben een hart voor dieren, en in Sint-Niklaas hebben ze dat dinsdagnacht nog maar eens bewezen. In een appartementsgebouw was een hevig vuur ontstaan na brandstichting. De brandweer bluste niet alleen de flats, maar ook één van de huisdieren, zo blijkt uit deze foto. Kater Charel zag er letterlijk als een verzopen kat uit na de bluswerken. De brandweerlui ontfermden zich over het beest en gaven het een zuurstofmasker.

De kat bleek na onderzoek brandwonden en rookvergiftiging te hebben opgelopen. Het dier is opgevangen in het asiel, want zijn baasje is spoorloos. Of die iets te maken heeft met de brandstichting, is voorlopig niet duidelijk.