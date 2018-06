Brandweerman verongelukt in Pyreneeën 15 juni 2018

00u00 0

Een 32-jarige brandweerman uit Gent is gisteren omgekomen in de Pyreneeën bij een ongeval. De pompier was er op reis met een groep collega's en zou tijdens het klimmen gevallen zijn. "De verslagenheid in het hele korps is enorm groot", klinkt het bij de hulpdiensten, die het nieuws gistermiddag te horen kregen op een algemeen appel. "Hij heeft op veel posten gestaan, dus iedereen kende hem. Hij was een joviale en sportieve collega. We weten nog niet goed wat er gebeurd is, dus we hebben ook nog veel vragen." (WSG)