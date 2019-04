Exclusief voor abonnees Brandweerman rijdt 169 km/u waar 70 mag Alarm 09 april 2019

Een brandweerman moest uitleg komen geven bij de politierechter in Veurne nadat hij op 4 december geflitst werd in Diksmuide met liefst 169 kilometer per uur waar iedereen hooguit 70 mag. Dat gebeurde in de beruchte Oudekapellestraat in Diksmuide, waar vaak veel te hard wordt gereden en waar de politie toen al wekenlang extra controles hield. "Ik was aan het werk toen er een oproep voor een brandalarm in het gemeentehuis van Alveringem binnenkwam. Ik wou snel in de kazerne zijn en reed daarom zo snel." De procureur kon er niet om lachen: "Ik heb alle respect voor hulpverleners die snel ergens willen zijn, maar dit was er vér over. Wat als er dan een kind had gepasseerd? Jij, als brandweerman, zou beter moeten weten." Ook de politierechter wilde van geen opschorting weten. Hij veroordeelde de man wel tot een straf met uitstel: 1.408 euro volledig met uitstel en 88 dagen rijverbod, waarvan slechts 8 effectief. Hij moet ook een verkeerscursus volgen. (JHM)

