Exclusief voor abonnees Brandweerman minstens week werkonbekwaam na aanval 26 augustus 2019

In de Modelwijk in Laken is vrijdagnacht een brandweerman aangevallen door een jongeman. Hij kreeg een vuistslag in het gezicht, waardoor hij minstens een week werkonbekwaam is. Het parket opende een onderzoek en gaat uit van wederzijdse slagen, wat de brandweerman ontkent. De man die de vuistslag zou gegeven hebben, was dronken en niet in staat verhoord te worden.