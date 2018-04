Brandweerheld breekt bij zieke zoontje: "Ik ben geen held, mijn zoon is er één" Brandweerman uit 'HELDEN VAN HIER: DOOR HET VUUR' vanavond met zoontje in 'HELDEN VAN DE KINDERKLINIEK' Bieke Cornillie

18 april 2018

05u00 0 De Krant Normaal gezien is hij, als brandweerman, degene die zegt dat alles goed komt. Maar vanavond duikt Orlando Gonzalez uit 'Helden van hier: door het vuur' op in een heel ander VTM-programma, 'Helden van de kinderkliniek'. En deze keer moeten anderen hém geruststellen, als zijn zoontje naar de operatiezaal gebracht wordt.

"Gij zijt mijnen held, jongen. Voor u doe ik alles." Orlando Gonzalez (32) uit Antwerpen snikt en breekt, wanneer zijn 7-jarige zoon richting operatiekwartier wordt geduwd. Op de gang stelt de dokter hem gerust: "Hé, we gaan er goed voor zorgen." In 'Helden van de kinderkliniek' op VTM is vanavond het verhaal van de kleine Louen te zien. Tijdens de eerste week van de paasvakantie werd bij hem een hersentumor weggenomen.

Louens vader Orlando is één dag later - geheel toevallig - ook in een ander tv-programma te zien: 'Helden van hier: door het vuur'. Daarin redt hij als brandweerman slachtoffers uit geknelde auto's en brengt hij slecht nieuws aan mensen wier huis in brand staat. Of: hoe het leven soms een vat vol tegenstellingen is.

