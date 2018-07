Brandweer rukt uit voor... wateroverlast 03 juli 2018

Terwijl heel Vlaanderen zuinig moet omspringen met water, is de brandweer van Lede gisterochtend uitgerukt voor... wateroverlast. Het was geen zomers onweer dat de straten van het naburige Serskamp blank gezet had, maar een ietwat onhandige bewoner die met een spade de waterleiding geraakt had. De schade bleef gelukkig beperkt. (KMJ/DVL)