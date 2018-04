Brandweer redt paaskonijn 03 april 2018

De paashaas heeft zondag concurrentie gekregen van een paaskonijn. Tijdens het nablussen van een brand in een verlaten pand heeft de Leuvense brandweer een konijntje gevonden. Het diertje had zich verstopt in een slaapkamer en bleef ongedeerd, in tegenstelling tot drie personen die met rookintoxicatie naar het ziekenhuis moesten. Het pand stond officieel nochtans leeg. Brandstichting wordt nog niet uitgesloten, maar allicht gaat het om een ongeval. (BMK)

HLN