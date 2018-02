Brandweer redt man die tot kin in moeras zit 20 februari 2018

00u00 0

Een vijftiger uit Houthalen-Helchteren die "eens een kortere weg naar huis wilde proberen", heeft dat bijna met zijn leven bekocht. Patrick Dejeneffe (55) sukkelde in een moeras in een bosje, op enkele honderden meters van zijn huis. "Plots zakte ik weg tot aan mijn enkels. Ik zocht wat takken om op te staan en hield me vast aan een boom, maar zodra ik een stap verder zette, stond ik kniehoog in het moeras." De man zakte tot aan zijn borst weg en kon uiteindelijk zijn schoonzoon bellen. De hulpdiensten slaagden er pas twee uur later in de man - die intussen tot aan zijn kin in het moeras zat - te bevrijden. "Tien minuten later en ik was er niet meer geweest", zegt Patrick. Gelukkig houdt hij enkel wat spierpijn over aan zijn drassige avontuur.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN