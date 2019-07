Exclusief voor abonnees Brandweer redt koppel uit zee 09 juli 2019

00u00 0

In Oostende is zondag rond 22.15 uur een koppeltje uit zee gered na een late zwempartij. Ze kwamen in de problemen door de stroming. Nadat een wandelaar hen opgemerkt had, sloeg hij meteen alarm en zetten de hulpdiensten 'Procedure Drenkeling' in gang: de reddingshelikopter NH90 vertrok vanuit de luchtmachtbasis in Koksijde, de scheepvaartpolitie zette koers richting de opgegeven locatie en de brandweer vertrok met een zodiac naar het strand. "Ook de ziekenwagen en onze patrouilles gingen ter plaatse", zegt politiecommissaris Kris Allary. De brandweer kon de drenkelingen aan boord van een zodiac trekken. Het bleek te gaan om twee 20-jarigen uit Kruisem en Maarkedal, die in Oostende op vakantie waren. Ze waren voor een nachtelijke zwempartij vertrokken, maar hadden de kracht van de zee onderschat. Na een korte check-up in de ziekenwagen en nadat ze een verklaring hadden afgelegd, konden ze beschikken. "Maar mogelijk volgt wel nog een GAS-boete tot 250 euro. Zwemmen buiten de uren waarop de strandredders aanwezig zijn, is verboden. Dit bewijst opnieuw hoe gevaarlijk het is. Ook de brandweer kan nog een factuur sturen voor de reddingsactie", voegt de commissaris toe. (BBO)

