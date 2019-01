Brandweer ontdekt cannabisplantage bij man van 82 26 januari 2019

Bij een 82-jarige man in Hofstade bij Aalst is gisteravond een cannabisplantage ontdekt nadat er een brand was ontstaan. Het vuur was uitgebroken in de plantage zelf, wellicht door een kortsluiting. De bewoners - de bejaarde man en een vrouw van 56 - probeerden de brand nog te blussen, maar dat lukte niet. Toen de brandweer ter plaatse kwam, lieten ze die niet meteen naar binnen. Snel werd duidelijk waarom: de eerste verdieping was volledig omgebouwd tot cannabisplantage, met wellicht een honderdtal plantjes. Of de plantjes effectief beheerd werden door de 82-jarige bewoner, is nog niet duidelijk. De twee werden naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. (KBD)