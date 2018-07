Brandweer kent auto beter via tablet 31 juli 2018

Brandweerkorpsen in de provincie Antwerpen testen een computersysteem waardoor ze een auto die bij een ongeval betrokken is, veel beter kennen. Dat is belangrijk, want bij het bevrijden van slachtoffers kunnen airbags en autobatterijen levensgevaarlijk zijn voor de hulpdiensten en voor de slachtoffers.

