Brandweer kan per straat wateroverlast voorspellen

"U heeft nog niet gebeld maar toch staan we hier al, want binnen 20 minuten gaat het hier overstromen." Het brandweerkorps van Antwerpen heeft woensdagavond tijdens het onweer een test kunnen doen van een model dat tot op straatniveau en een paar uur voor het incident kan voorspellen waar en wanneer wateroverlast kan optreden. De test is geslaagd, aldus de brandweer, want het model voorspelde al een half uur voor het KMI code oranje afkondigde, dat specifiek het Antwerpse district Ekeren zwaar zou worden getroffen. Het model maakt onder andere gebruik van realtime radarbeelden om regenwolken te analyseren en realtime data van pluviometers en waterlevel-sensoren, zodat het ook kan voorspellen hoeveel water vlot kan weglopen door de riolering. Het waarschuwingssyteem wordt nu uitgebreid naar heel Vlaanderen. (PhG)

