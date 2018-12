Brandweer heeft handen vol met stormwind 22 december 2018

De brandweer heeft in onze regio vrijdag heel wat oproepen gekregen van stormschade. De felle wind zorgde op verschillende plaatsen voor omgewaaide bomen en er kwamen ook enkele straten blank te staan door verstopte rioolkolken. Op de heide in Waasmunster belandde een boom bovenop elektriciteitskabels. In Temse stond de Kaaistraat even blank door een verstopte riool.

