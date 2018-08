Brandweer gebeld? In Deinze neemt de frituur op 06 augustus 2018

Wie de afgelopen weken in Deinze naar de brandweerkazerne wilde belden voor een wespennest, kreeg niet meteen de juiste persoon te pakken. Aan de lijn hing namelijk Franky De Pauw, van frituur 'Corine & Franky'. Door een foutje staat op Facebook voor niet-dringende oproepen van de kazerne het gsm-nummer van de friturist. "We krijgen wekelijks telefoontjes", zegt Franky. "Eigenlijk is het een grappig verhaal, maar het is ook vervelend. Vorige week werd ik op reis om zes uur 's ochtends wakker gebeld om een wespennest te verdelgen (lacht). En dat kan ik voor de duidelijkheid dus niet." De Deinse brandweer viel uit de lucht en probeert het probleem deze week op te lossen. (OSG)