Brandweer: "Echte epidemie van nesten" 18 augustus 2018

Niet alleen op de spoedgevallendiensten hebben ze de handen vol met wespen. Ook de brandweer kan de oproepen voor het verdelgen van nesten nauwelijks bijhouden. "Zoveel oproepen hebben we nog nooit binnengekregen", zegt Marc Ceyssens, voorzitter van de Brandweervereniging Vlaanderen. In de zone Zuid-West Limburg stond de teller op 1 augustus al op 6.000 nesten. "Terwijl we er vorig jaar 4.500 over het hele seizoen hadden. We verwachten een verdubbeling dit jaar. En dat zijn alleen maar de cijfers van die ene zone. Het is in heel Vlaanderen een echte epidemie."

