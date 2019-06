Exclusief voor abonnees Brandweer doet oproep: "Bel eerst naar ons en maak daarna pas filmpjes" 14 juni 2019

De hulpverleningszone Fluvia, die de brandweerzorg en het grootste deel van de ambulancehulpverlening in het zuiden van West-Vlaanderen verzorgt, vraagt aan de bevolking om eerst naar de 112 te bellen en dan pas filmpjes te maken als er brand ontstaat. Bij de zware industriebrand bij het bedrijf Mipa Frost in het West-Vlaamse Bavikhove eind mei stonden er al filmpjes online op het moment dat de brandweer nog niet was verwittigd. De zware industriebrand waarbij een enorme rookwolk ontstond, lokte heel wat kijklustigen. (AHK)