Brandweer bevrijdt meisje dat vastzit in basketring Redactie

23 augustus 2019

Gisteravond is een meisje in het Nederlandse Emmen vast komen te zitten in het ijzeren net van een basketring op het schoolplein. Hoe het meisje in die netelige positie was geraakt, blijft onduidelijk. De brandweer en politie kwamen er wel heel talrijk aan te pas om met een betonschaar het net door te knippen. Het meisje bleef ongedeerd. Of het om een twee- dan wel driepunter ging, is niet bekend.