Exclusief voor abonnees Brandweer bevrijdt jongetje (5) dat met voet vastzit in fiets 24 september 2019

In de halfpipe aan surfclub De Kwinte in Westende, op de Koning Ridderdijk, is een vijfjarig jongetje zondagmiddag met zijn voet vast komen te zitten tussen zijn pedaal en kader van zijn fiets. De brandweer moest tussenbeide komen.

De jongen viel tijdens een ritje door de halfpipe en zijn voet zat muurvast tussen kader en pedaal. Zijn familie slaagde er niet in om zijn voetje los te wrikken. De brandweer werd opgeroepen en die zette meteen de grote middelen in. Met een hydraulische tang knipten ze het kader open. De jongen was stevig aangedaan en zat op dat moment al een twintigtal minuten vast. In zijn voet stond een afdruk van een pedaal en wellicht volgt nog een stevige blauwe plek, maar een breuk liep hij niet op en ook een ziekenhuisopname bleek niet nodig. Om het jongetje te kalmeren, mocht hij na het incident nog eens in de brandweerwagen plaatsnemen. (BBO)