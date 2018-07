Brandstoftanks ontploft vlak bij luchthaven Caïro 13 juli 2018

In een brandstofdepot vlak naast de luchthaven van de Egyptische hoofdstad Caïro heeft zich gisteravond een zware explosie voorgedaan. Volgens de Egyptische minister van Transport zijn twee brandstoftanks ontploft. Op foto's en filmpjes die via Twitter verspreid werden, was een grote rookpluim te zien. Gisteravond laat leek er sprake van een ongeluk, niet van kwaad opzet. Het vliegverkeer op de luchthaven hoefde niet te worden stilgelegd. Over eventuele slachtoffers waren er nog geen berichten.