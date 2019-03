Brandstofdief boort gaatjes in 43 auto's 13 maart 2019

00u00 0

Een 35-jarige Genkenaar die tussen oktober 2016 en januari 2017 onder 43 geparkeerde auto's en vrachtwagens kroop om gaatjes te boren in de brandstoftanks en er vervolgens vandoor te gaan met de diesel of benzine, is veroordeeld tot 2 jaar cel met uitstel en een boete van 800 euro. Aan de slachtoffers die hij maakte in z'n eigen stad, maar ook in onder meer Houthalen-Helchteren, Hoeselt, Beringen en Hasselt, moet hij een schadevergoeding van bijna 10.000 euro betalen. Ook hun gerechtskosten zijn voor zijn rekening. Op 31 januari 2017