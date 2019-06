Exclusief voor abonnees Brandstichter Jette maakte springstof "voor de lol" 22 juni 2019

00u00 0

De onderzoeksrechter heeft brandstichter Christiaan D. (36) aangehouden omdat hij explosief materiaal achterliet langs de sporen in Jette. De man kreeg in 2015 nog zeven jaar cel omdat hij het huis van zijn verzekeringsmakelaar in brand stak. De bewoonster, haar man en zoon raakten op tijd buiten.

Je hebt 29% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis