Brandstichter hotelschool krijgt alcoholverbod 28 mei 2018

00u00 0

Een 22-jarige man heeft zaterdagochtend brandgesticht in hotelschool Ter Groene Poorte in Brugge. Dat deed hij vlak voor het begin van de opendeurdag, op vijf verschillende plaatsen in de burelen. Een poetsvrouw zag even voor 8 uur zwarte rook opstijgen uit het gebouw, waarna de brandweer de vlammen vrij snel kon blussen. Daardoor bleef de schade relatief beperkt.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN